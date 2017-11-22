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Муждабаєв: в борделі у персоналу немає права голосу, так що Земану залишається тільки мовчки терпіти цю ганьбу

Муждабаєв: в борделі у персоналу немає права голосу, так що Земану залишається тільки мовчки терпіти цю ганьбу
В Москву в черговий раз з візитом прибув президент Чехії Мілош Земан, який вважає збройну окупацію українського Криму благом і відновленням справедливості. На офіційному сайті військового телеканалу РФ «Звезда» була опублікована цікава стаття про те, що військова окупація Чехословаччини в 1968 теж була благом. У статті, чорним по білому написано, що Прага повинна сказати «спасибі» за вторгнення, оскільки це вторгнення не дало реалізувати переворот, організований підступним Заходом. Про це інформує replyua.net, з посиланням на блог журналіста Айдера Муждабаева.

За його словами, Земану сьогодні трохи почало доходити, що його загравання з Путіним на Батьківщині не всі можуть схвалити і підтримати, тому чеський лідер обурився і назвав цю статтю «образою чеського народу» і закликав прем'єра РФ Медведєва публічно заявити, що стаття не має ніякого ставлення до думки російського уряду. За словами блогера, так і хочеться у Земана запитати, на, що він сподівався, збираючись в Москву?

«Якщо ти зайняв в політиці продажну роль, то і терпіти повинен приниження, як ті дівчата, які працюють в борделі. Сподіваюся Земану терпіти ганьбу доведеться недовго – пристойній країні таку ганьбу на собі носити негоже», - резюмував Муждабаєв.
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