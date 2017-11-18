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В палатках под Радой растет количество людей, которые терпеть не могут Саакашвили и не согласны с его требованиями, – блогер

В палатках под Радой растет количество людей, которые терпеть не могут Саакашвили и не согласны с его требованиями, – блогер
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в своем блоге рассказывает, что, к своему стыду, как журналист ранее не бывал на территории палаточного городка, который вот уже больше месяца расположен в правительственном квартале.

Айдер Муждабаев рассказывает, что сегодня впервые оказался в палаточном городке у Верховной Рады, но не по журналистскому призванию, а потому что знакомый попросил привезти его друзьям воды. Купил и привез, завязался небольшой разговор с митингующими, среди которых есть люди, которые все прошли: Майдан, войну, стоят не за деньги, на дух не переносят Саакашвили, его требования считают правильными, но крайне недостаточными и мягкими. Они намного жестче Михо и не боятся вообще никого.

«Это для понимания тем, кто думает, что с Саакашвили «решат вопрос», и все буде хорошо. Если там еще способны принимать информацию извне и анализировать», – написал блогер. По его мнению, многие у власти хотят подстроить реальность под себя, а так не бывает, ее надо не подстраивать, а учитывать.
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