Муждабаев ответил Макаревичу: нам такие гости, не включающие ни мозг, ни совесть не нужны

Как предает replyua.net, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич разошелся гневной тирадой в отношении тех, кто предлагает запретить въезд в Украину Андрею Державину, который подписался под письмом в поддержку аннексии Россией Крыма. Макаревич подчеркнул, что в группе нормально, когда есть люди, которые имеют разные взгляды на разные события, в том числе и на произошедшее в Украине с Крымом.
Отвечая на пост Макаревича украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев отметил, что Андрей Макаревич прав относительного, того, какие процессы происходят внутри группы – это дело сугубо музыкантов, но вот то, что они говорят в публичной сфере – это уже не только их личное дело, в частности, то, что сказал об Украине «совершенно не думающий» клавишник Державин, подписывая письмо в поддержку аннексии и войны.
Муждабаев отмечает, что по логике, если не думает, но подписывает, то этот человек либо дурак, либо приспособленец. «Макаревичу хочется сказать, что раньше на поступки «не думающего» в украинском обществе не обращали внимания глаза – теперь обратили. И вполне логично, что нам такие гости, не включающие ни мозг, ни совесть не нужны. Гастролировать в стране, войну против которой ты поддержал, скажем мягко, несколько аморально», – резюмировал блогер.