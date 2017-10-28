В Киеве боятся наступления Крымского батальона на Киев или сдачу Крыма Турции, – Муждабаев

Спустя три с половиной года после аннексии Крыма РФ начала там незаконный призыв в свою армию. За отказ – тюрьма. Украина могла бы иметь на линии разграничения с врагом уже, как минимум, полк выходцев из Крыма, и не только крымских татар, могла вооружить и обучить его по стандартам НАТО. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик, публицист, блогер Айдер Муждабаев.
По его словам, это были бы самые мотивированные солдаты. В насквозь пророссийской Херсонщине, где потенциально предатель на предателе, они крайне нужны, но в ответственных кабинетах власти в Киеве знают, что крымские татары в любой момент могут с оружием пойти на Киев или сдать Крым Турции, в зависимости от настроения.
Как пишет Муждабаев, это не бред сумасшедшего, так они действительно рассуждают и именно поэтому относятся к крымским татарам с престрогой. Журналист отмечает, что комментировать это, не используя нецензурную брань, очень сложно. Официально же Мустафу Джемилева, который просил Минобороны Украины создать Крымский батальон, поблагодарили, пообещали, что его просьбу рассмотрят, на этом все и закончилось.