Муждабаев: действия власти против Саакашвили могут оказаться зеркальными

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в своем блоге высказал уверенность в том, что в будущем любые неполитические, несправедливые действия представителей власти против Саакашвили и других оппозиционеров сыграют против самой власти, против власти в государстве Украина как таковой, против Украины как государства, борющегося за свободу и независимость.
По словам Муждабаева, действия власти точно сыграют на руку Кремлю. Украинцам мало просто называть себя европейцами из-за географической принадлежности в Европе, нам пора быть европейцами, нам всем пора не называться, а быть. Антикоррупционные настроения, необходимость политических реформ и смены элит никуда с повестки дня общества не исчезнут, вне зависимости от озвучивающих их публично персоналий. «У меня нет ни к кому из оппозиционных политиков любви, но есть понимание объективности происходящих событий, понимание объективности запроса общества, страны на коренные реформы», – написал Айдер Муждабаев.
Он высказал надежду, что у тех, кто принимает решения и сознает ответственность во власти, понимание тоже есть, что они не пребывают в мире иллюзий. Это путь все равно придется пройти, лучше без больших потрясений, на основе пусть вынужденного со стороны кого-то, но осознанного компромисса с реальностью.