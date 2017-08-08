Муждабаєв: Навіть смерть Путіна не допоможе швидко повернути Крим

Журналіст Айдер Муждабаєв, який є заступником гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR, під час бесіди з журналістами «Апострофа» висловив переконання, що навіть за умови смерті чинного російського президента Володимира Путіна повернення окупованого Криму буде непростим завданням для України, передає replyua.net. За словами журналіста, замість Путіна влада в Росії може опинитися в руках у «такого ж неприємного політика, який не захоче повертати Україні незаконно анексований півострів». «Зокрема, якийсь та Навальний може розпочати з Європою торгуватися, і скаже, що просто так не віддасть Крим. І таке може бути», - вважає Муждабаєв.
Окрім цього, журналіст висловив тверде переконання, що абсолютно немає жодного сенсу чекати, що Російська Федерація добровільно передасть Крим, тому що анексія українського півострова не викликала серед представників російського політикуму абсолютно ніякої критики. У зв’язку з цим, продовжив Айдер Муждабаєв, залишається єдина можливість для того, аби Крим знову став частиною України – це розпад Росії.
«Мені це невідомо, як саме вона трісне. Однак у тому, що таки трісне, у мене сумнівів немає. У свою чергу, ми повинні все робити, щоб собі Крим повернути», - запевнив журналіст.