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Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно
Совместное обращение матери украинского политзаключенного в России Станислава Клыха и задержанного в зоне АТО российского военного Виктора Агеева Тамары Клых и Светланы Агеевой к Путину и Порошенко омерзительно. Несмотря на заявленные гуманные цели, оно ставит на одну доску преступника и жертву, что не может быть допустимо пока не прекращен огонь и гибнут люди. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев.

Он отмечает, что про моральное табу на использование отчаяния украинской матери, которая скажет все, чтобы спасти сына, даже не стоит говорить. «Если этого кто-то не понимает, я могу посочувствовать утрате этими людьми моральных ориентиров, а, если кто-то делает вид, что не понимает, это намного хуже. Живите с этим, если можете, Всевышний вам судья. Не буду больше засорять фейсбучный воздух морализаторством, все, что об этом думаю, я уже сказал в лицо журналисту и могу повторить адвокату», – написал Айдер Муждабаев.

Отметим, что заявление матерей опубликовала российская «Новая газета». Ее собкор Павел Каныгин принимал участие в организации встречи россиянки Светланы Агеевой с ее сыном Виктором в Старобельске.
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