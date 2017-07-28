Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Совместное обращение матери украинского политзаключенного в России Станислава Клыха и задержанного в зоне АТО российского военного Виктора Агеева Тамары Клых и Светланы Агеевой к Путину и Порошенко омерзительно. Несмотря на заявленные гуманные цели, оно ставит на одну доску преступника и жертву, что не может быть допустимо пока не прекращен огонь и гибнут люди. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев.
Он отмечает, что про моральное табу на использование отчаяния украинской матери, которая скажет все, чтобы спасти сына, даже не стоит говорить. «Если этого кто-то не понимает, я могу посочувствовать утрате этими людьми моральных ориентиров, а, если кто-то делает вид, что не понимает, это намного хуже. Живите с этим, если можете, Всевышний вам судья. Не буду больше засорять фейсбучный воздух морализаторством, все, что об этом думаю, я уже сказал в лицо журналисту и могу повторить адвокату», – написал Айдер Муждабаев.
Отметим, что заявление матерей опубликовала российская «Новая газета». Ее собкор Павел Каныгин принимал участие в организации встречи россиянки Светланы Агеевой с ее сыном Виктором в Старобельске.