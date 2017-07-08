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В Гамбурге Путин фактически признал, что у него есть свои люди в Украине, – блогер

В Гамбурге Путин фактически признал, что у него есть свои люди в Украине, – блогер
Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook пишет о том, что, судя по озвученному президентом РФ Путиным на пресс-конференции в Гамбурге, он все еще грезит не только большой войной, но и приходом к власти в Украине своих людей.

«Кто они – люди Путина? Определить просто. Это те, кто, находясь в Украине, под разными соусами, призывают к «урегулированию» на Донбассе, к «сдаче в аренду» Крыма, намекая на то, что можно смириться, обменяв одно на другое», – написал Муждабаев.

По его словам, любому разумному человеку ясно, что это будет не обмен, а обман, но, тем не менее, российские пропагандисты вбрасывают эту идею хитро, типа как «прагматичное решение». Это те, кто под разными «аргументами» призывают не менять АРК на автономию крымских татар, которая навсегда снимет Крым с подлых подковерных торгов, это те, кто протаскивает «дорожную карту реинтеграции» ОРДЛО. «Различайте их, украинцы, это тут – люди Путина, как бы «патриотично» ни назывались. Наш путь другой – твердость и солидарность для воссоединения родины», – резюмировал блогер.
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