Муждабаев: пар подпирает, дальнейшего обострения волны коррупции народ может и не выдержать

Известный украинский блогер Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, что, если вдуматься, то румынский «Майдан» для Украины – это сигнал, в первую очередь – сигнал для отечественных коррупционеров. Даже, если они его пока не восприняли, не примерили на себя.
«Это только кажется, что Румыния далеко, что нет прямых аналогий, а наши коррупционеры хитрее, чем тамошние. Наши не хитрее, а наглее и безнаказаннее, но, как известно из классики, пьянящий воздух свободы сыграл с Ипполитом Матвеевичем злую шутку. С нашей ошалелой коррупцией, если сравнить ее с румынской, то там ее фактически нет, на самом деле пора кончать. Еще пограбят наши коррупционеры Родину в войну, ведь вроде пока с рук сходит, - и не успеют оглянуться, как в один прекрасный день их просто не станет; некоторых, возможно, физически», – написал Айдер Муждабаев.
По его словам, может нашим коррупционерам плохо видно, но народ на них очень и очень зол. Общаясь с разными людьми, от ветеранов АТО до театральной интеллигенции, можно сделать вывод, что народ может выйти на Майдан, закален войной и не всегда безоружен. «Это не страшилки и не зрадофантазии, а простой учет настроений в обществе. Если выйти из привластного космоса, отменить услугу «политолог по вызову», то можно заметить, что критическая масса зла на коррупцию уже накопилась. Пар именно здесь сильнее всего подпирает крышку. Коррупция многими активными украинцами воспринимается как тупик, в который уперлось, ни больше ни меньше, будущее страны», – подытожил блогер.