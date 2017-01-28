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Блогер о возможности отмены праздника 8 марта: людям, очевидно, заняться нечем

Блогер о возможности отмены праздника 8 марта: людям, очевидно, заняться нечем
Известный украинский журналист и блогер Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что нельзя отменять выходной 8 марта потому, что это давно сложившийся и совсем не политизированный праздник, который был единственным чисто человеческим в СССР.

«В этом празднике, сколько я себя четыре десятка лет помню, не было вовсе ничего политического. Скорее даже наоборот – протест нормальной жизни, доброты и любви против насаждаемого советского формализма. Даже Новый год с его заменой Рождеству и обращениями генсеков был праздником политическим, 8 марта же – нет. Может, при Ленине, но мы такого уже не помним. Тогда Новый год еще давайте отменим. Я, кстати, не удивлюсь, но это в следующий раз, видимо, когда снова будет заняться нечем», – написал Айдер Муждабаев.

Блогер предлагает работать на благо Украины остальные 364 дня, а выходной женский день с улыбками и цветами не трогать. Точнее, это имитация бурной деятельности не в том, что действительно нужно для страны. Даже крымским населенным пунктам три года старые названия не могут вернуть, даже просто на картах, пока оккупация. Вот это была бы декоммунизация. Зато до женщин с цветами есть и время и дело, резюмировал Айдер Муждабаев.
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