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Муждабаев: идея «обменять Крым на Донбасс» – это примитивнейший обман

Муждабаев: идея «обменять Крым на Донбасс» – это примитивнейший обман
Известный украинский блогер Айдер Буждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, что Виктор Пинчук в своей статье писал все очень продуманно, а не конкретно призывал пожертвовать интересами Украины. Надежда Савченко также не призывала просто так отдать Крым и Донбасс, а во имя освобождения десятков украинцев из российского плена, но ведь всем адекватным людям ясно, что сама идея «обменять Крым на Донбасс», в каком бы контексте о ней не говорили, это обман.

«Это даже более примитивный обман, чем уличная игра в наперстки. Это обман с самого начала. Это, как если бы наперсточники заранее показывали лоху, что у них и шарика-то нет. Потом писали ему на лбу фломастером «лох», а он бы еще рассуждал, соглашаться ему на игру или не соглашаться. Честно, мне уже все равно, в каком виде, где и кем эта идея озвучивается. Я не понимаю: как в принципе это можно говорить украинцам? Мы же психически здоровы, по большей части», – написал блогер.

По его словам, любое обсуждение данной идеи, вброшенной нам Кремлем и так неуклюже продвигаемой в массы, прежде всего – крайнее неуважение к украинцам. Всем украинским политикам, которые хотят сами и быстро вырыть себе могилу, следует брать ее на вооружение, резюмировал блогер.
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