Муждабаев: Судьба Путина не будет похожа на судьбу Мадуро, к сожалению уже для Путина

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети прокомментировал новость о том, что парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро в силу якобы невыполнение им своих обязанностей.
По словам Айдера Муждабаева, Венесуэла – демократическая страна, кроме того, люди там не похожи на фарисеев, они искренне верующие христиане, которые боятся совершить грех. В Венесуэле считается большим грехом, например, подтасовать выборы, что было продемонстрировано на референдуме еще при Чавесе и оппозиция там нормальная, с принципами, а не с нарциссизмом. «Так что параллели с Россией, которые делают некоторые романтичные украинцы, не знакомые близко с РФ-обществом, к сожалению, неуместны. Судьба Путина не будет похожа на судьбу Мадуро, к сожалению уже для Путина. Россияне его предадут, проклянут, а потом посадят себе на шею нового Путина. И так – бесконечно, до тех пор, пока Россия в ее нынешнем аморальном виде будет существовать. Поэтому в очередной раз повторю, что проблема не в Путине – в головах», – резюмировал журналист.