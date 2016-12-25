Блогер обратился к россиянам: Россия устроила ад на Земле, по этому – все возмущения в Кремль

Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев прокомментировал новость о пропавшем с радаров российского самолета Ту-154, следовавшего в Сирию. На борту самолета находились военнослужащие РФ, а также артисты с журналистами.
По словам блогера, хочется высказать соболезнования родным, потому что случилась катастрофа, которой не должно было быть. Этот самолет, как много других самолетов, не должен был лететь в Сирию, в которой не должно быть российских летчиков, которые не должны бомбить сирийцев. «В тысячах постов россияне будут возмущаться, почему люди в разных странах мира снова не скорбят вместе с ними, относятся к любым жертвам России, как к прямым или косвенным потерям врага. Удивляться, к сожалению, нечему. Россия сама изменила мир к худшему, устраивая то тут, то там ад на Земле. Лишая ни в чем не повинных людей жизни, здоровья, близких, родины, мечты и надежды», – написал Муждабаев в Facebook.
Блогер отмечает, что Россию никто не трогал, никто не угрожал, ее никто не ждал, не просил приходить в чужой дом, разрушать и убивать. Россия сейчас – страна, несущая горе всем, в том числе себе. Страна-ложь и страна-война. Поэтому все возмущения должны идти не сюда, а в Кремль. Прежде, чем обвинять в аморальности других, нужно посмотреть в зеркало, резюмировал Айдер Муждабаев.