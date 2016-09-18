Блогер пояснив в чому різниця між кримчанами Усиком і Умеровим

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook пояснив, що таке вибірковий патріотизм, який деякі жителі анексованого Росією Криму використовують у свою користь, граючись між бізнесом і війною.
«Є такий вже добре відомий професійний боксер Олександр Усик, талановитий спортсмен, який підвищує особистий добробут шляхом комерційних спортивних перемог. У Криму у нього є розкішний будинок, забезпечена сім'я, діти. Коли треба, він позує з прапором України, а коли не треба – каже, що Крим це не Україна, відверто та публічно, нікого й нічого не боячись. І всі його знають, йому аплодують, і вважається, що він прославляє Україну. А є такі Ільмі Умеров, Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов і ще півтора десятка людей в Криму, яких Росія садить тільки за те, що вони говорять: Крим – це Україна. Їх майже ніхто не знає, і звичайних будинків, і сімей, і дітей в Криму у них нібито немає. І не вважається, що вони прославляють Україну», – написав Муждабаєв у Facebook.
За його словами, мабуть, ці кримські татари самі взяли і сіли за грати, за якісь принципи, за якусь Україну, вони ж не герої, не чемпіони. Напевно, якісь дурні, резюмував блогер.
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