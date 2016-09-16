Айдер Муждабаев: Выборы в РФ – это не цирк, как принято говорить, а театр

Известный блогер и журналист сравнил предстоящие выборы в Госдуму РФ, которые также должны пройти и в аннексированном Крыму, с театром. В цирке, как минимум, дети верят в происходящее на арене, а в театре – никто. Но, по законам жанра, делают вид, что переживают действо на сцене, цитирует блогера replyua.net.
«Режиссер этого театра – Кремль. И должен признать, что режиссура блестящая. В действо вовлеклись почти все. В том числе много лично порядочных людей нынче создают видимость, что выборы в РФ в принципе могут быть. Что от финала спектакля, заранее всем известного, хоть минимально зависит жизнь за стенами театра. Хотя все понимают: не зависит никак», – написал Муждабаев в Facebook.
По-хорошему, РФ-оппозиционеры должны были собраться, принять общее заявление о необходимости возвращения Украине Крыма и Донбасса, поскольку без этого ничего и никоим образом не может меняться к лучшему, и объявить фарсовым выборам бойкот. Чтобы вся ответственность за происходящее ныне и дальше легла на Кремль. А происходит, как очевидно, только плохое. Так было бы честно по отношению к населению и стратегически правильно для себя, считает журналист.
По его словам, вместо этого многие согласились играть в спектакле роли пятого плана, которые им Кремль и отвел. В итоге это даст полное право режиссеру утверждать, что спектакль удался. Что вот – народ проголосовал, и ответственность целиком лежит на нем, а не на власти. Гениально. Власть оставляет все в своих руках, но умывает руки.
«Я понимаю, что такая вовлеченность РФ-оппозиции в постановку, - колоссальный успех Кремля на внутреннем фронте (международный безнадежно проигран). Но и понимаю, что иначе быть не могло. Рейх развивается, то есть загибается, по своим, не театральным законам. За пределами театра – неминуемый крах всей системы и, вполне возможно, война», – резюмировал Айдер Муждабаев.
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