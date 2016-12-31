Пионтковский раскрыл планы Кремля на 2017 год

Политолог из Российской Федерации Андрей Пионтковский сделал свой прогноз по поводу планов окружения Путина на следующий год. Публицист в своей статье на НВ отмечает, что в 2017 году Россия намерена заключить сделку с американским лидером Дональдом Трампом.
Как информирует replyua.net, автор работы подчеркнул: «Российская Федерация в 2017 году будет всяческими путями преподнести обман Дональду Трампу и подписать с ним договоренность. В настоящее время много чего сообщают о сделке, на подписание которой недавно избранного президента Штатов постоянно подталкивает Генри Киссинджер, являющийся давним агентом Кремля. Он уговаривает президента объединить усилия Российской Федерации и США для совместного борения не только с террористами ИГ, но и противостояния Китаю, а также «сдать Украинское государство».
В это же время публицист отметил, что Украинское государство не признает никакого соглашения, которое будет подписано без его участия. Пионтковский подчеркивает: «В Кремле не могут понять, что «сдать Украину» никакой Дональд Трамп не сможет, ведь Украинское государство – это субъект, но не объект. Эта страна располагает собственной армией, которая будет вести борьбу с РФ в случае ее наступления. Украина не будет принимать никаких договоров, которые будут подписаны без ее присутствия».