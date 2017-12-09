Историк: попытки российских путчей продолжают проваливаться, прежде всего, благодаря мудрости украинского народа

Попытки российских путчей проваливаются одна за одной, прежде всего, благодаря мудрости украинского народа, который, несмотря на склонность к нареканиям, способен чувствовать фальшь. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге выразил украинский историк и политолог Александр Палий.
По его словам, россияне не смогли убедить здравомыслящих от природы украинцев в том, что поджечь свою страну во время войны – это хорошая идея и не смогли собрать достаточного количества готовых к этому людей. Политолог отмечает, что убедить в таком безумии не получилось бы не только россиян, но и другие национальности.
Историк отмечает, что украинцы – это народ среднего класса, а не маргинеса. Похоже, Саакашвили, раздавая нелепые обещания всем и не получая желаемого эффекта, в финале почувствовал свой недостаток, и объявил о введении «диктатуры среднего класса», но дело в том, что слова «средний класс» и «диктатура» несовместимы. «Следует сказать, что большинство народа оказалась более трезвомыслящим, чем политическая тусовка, часть которой была куплена деньгами, карьерными обещаниями, или, в лучшем случае, скучающими без зрелищ», – резюмировал Александр Палий.