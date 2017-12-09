Палий: одно из самых рейтинговых изданий Украины может управляться из Москвы

Поведение некоторых СМИ во время попытки путча наталкивает на большие подозрения, что на каком стратегическом уровне некоторые издания управляются из Москвы, в частности такая мысль сложилась и о популярном украинском издании «Украинская правда». Как передает replyua.net, такое мнение у себя в Facebook высказал украинский историк и политолог Александр Палий.
Он отмечает, что никаких фактов кураторства с Кремля пока что нет, но вот содержание материалов в «Украинской правде» само наталкивает на такую мысль. Политолог привел два примера. Во время побоища под Верховной Радой 17 октября, когда митингующие Саакашвили атаковали и били ногами правоохранителей, пытались штурмовать Верховную Раду, на сайте «Украинской правды» вышла топ новость, что «митингующие зашли в Верховную Раду». Такая новость и в такой момент могла быть сигналом-провокацией всем потенциальным путчистам переходить на сторону путча. Между тем, в действительности митингующие только расставили палатки за несколько метров от парламента.
Когда впервые задержали Саакашвили, топ-новостью на сайте «Украинской правды» висело сообщение в одну строку «Правоохранители затырыли Саакашвили». В такой момент это был явный призыв идти противодействовать стражам порядка. Александр палий отмечает, что он уже не берет во внимание такие мелочи, когда в заголовке пишут, что «Международные резервы Украины упали ниже 19 млрд долларов», а в конце текста дают информацию, что с начала года они выросли на 22%.