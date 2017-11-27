Историк: 4 года назад Соболев предал Студенческий Майдан, а «Беркут» выполнил задачу с администрации президента

Четыре года назад «общественные активисты» по заказу или Левочкина, или Клюева, очевидно, не безвозмездно, вдруг решили свернуть Студенческий Евромайдан. Еще утром нынешний народный депутат Егор Соболев рассказывал, что на Майдане собрано пожертвований, достаточно для покупки вертолета, но потом ему кто-то позвонил, и он, как говорил классик, «изменившимся лицом бежал пруду», то есть исчез на скорой под предлогом внезапной потребности в лечении. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический обозреватель, историк Александр Палий.
Он вспоминает, что в критический момент ни стало не то что вертолета, забрали деньги даже на дрова и бензин для генераторов. Другой из таких «активистов-организаторов», как оказалось – председатель партии «Русь», забрал озвучку. Целью было помочь подавить Студенческий Майдан максимально легко, чтобы не было, как говорил покойный Чечетов, даже «головешек». Фактически организаторы дезертировали и бросили свое юное войско.
По словам историка, «Беркут» в свою очередь получил задание сделать разгон как можно более грубым – не вытеснить студентов, а максимально жестоко их побить, чтобы отбить украинцам волю к борьбе. «Когда кремлевский политтехнолог Павловский сказал, что Оранжевая Революция победила, потому что ей вовремя не дали в морду. В этот раз то «недоразумение» решили исправить, но не тут-то было», – резюмировал Палий.