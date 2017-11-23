Палий: есть три проблемы в сфере образования, не решив которые 217,5 млрд гривен могут вылететь на ветер

Украина тратит на образование колоссальные средства – в следующем году рекордные около 20% всех расходов всего сводного бюджета – 217,5 миллиардов гривен. Вполне возможно, что это мировой или европейский рекорд, или одно и другое вместе и это в воюющей стране. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский историк и политолог Александр Палий.
По его словам, казалось бы, мы должны только лишь радоваться и ожидать системных положительных изменений в сфера образования, но есть три большие проблемы.
Александр Палий отмечает, во-первых, использование земель учебных заведений, где в больших комплексах случались явные кражи земель. Во-вторых, подготовлены Украиной кадры часто берут ноги в руки и трудоустраиваются в других странах, то есть Украина на эти миллиарды спонсирует иностранцев, которые живут в куда богаче странах и не ведут войну с Россией. В-третьих, время расти качеству образования, а не только качеству полиграфии на дипломах, и приблизить образование к потребностям экономики. Пока же выходит, что все юристы, экономисты – политологи, а инженерные должности незаполненные.