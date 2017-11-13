Історик: більше за все росіяни бояться побачити Донецьк, який радісно зустрічає українську армію

Незважаючи на палкі промови російських пропагандистів сама російська влада не виключає варіанту, коли доведеться відповзати і відповзати далеко, на початкові позиції до кримської історії. США пропонують формат виходу через миротворчу місію. Ніхто нікого не вирізає, всі живуть мирно, отримують автономію, а потім проводять вибори і в процесі відбувається реінтеграція Донбасу в Україні. Як інформує replyua.net, про це в ефірі однієї з радіостанцій заявив український політолог та історик Олександр Палій.
За його словами, в Росії неоднозначна позиція щодо цього питання. По-перше, росіяни розуміють, що це буде кордон вже між Україною і Росією, всі розумітимуть, що війна була російсько-українською. По-друге, дійсно вкладено чимало ресурсів. По-третє, втрачається важіль впливу на Україну.
«Росіяни бояться, як вогню, що коли нині окуповані території повернуться в Україну, виявиться дуже багато злочинів, вчинених, в тому числі і росіянами, і російськими військами, за які доведеться відповідати. Все це відкриється. Вони бояться виду Донецька, який радісно біжить зустрічати українську армію», – резюмував Палій.