Історик: коли мордобої за суп чи кашу, то, можливо, для РФ це і нормально, але в благополучних країнах такого не відбувається



Сьогодні ледь не кожен другий політичний експерт дає свій прогноз стосовно того, коли ж буде повернутий Україні



Олександр Палій зауважує, що варто згадати такий період історії, як «час смути», коли російський цар, як хотів так і розпоряджався своїм народом, всім здавалося, що це міць, яку неможливо зрушити, а вона взяла і впала в колапс. Так само було в 1917 році, коли в 1916 році ніхто й гадки не мав про революцію. Теж саме відбувалося в 1991 році. Історія повторюється час від часу дуже несподівано.



За словами історика, історія не повторюється лінійно, тим не менше, сьогодні кризових явищ в Росії більше ніж досить. Російська економіка менш ефективна, ніж економіка Росії під час розпаду Радянського Союзу, тобто менше виробляється продуктивної вартості, менша ефективність праці, порівняно із західними країнами. Тому казати, що в Росії все прекрасно – це відверта брехня.

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Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger» Сьогодні ледь не кожен другий політичний експерт дає свій прогноз стосовно того, коли ж буде повернутий Україні Крим і Донбас. Як зазначив в прямому ефірі одного із телеканалів український історик і політолог Олександр Палій, мало хто в 1989 році вірив в те, що мрії про незалежність стануть реальністю, тому, як показує історія, колапси Росії траплялися в дуже несподіваний час. На думку політолога, на привеликий жаль, повернення Криму і Донбасу в Україну може відбутися тільки, коли Росія стане слабкою, або взагалі припинить існування, а це, за нинішніх обставин, може статися коли завгодно.Олександр Палій зауважує, що варто згадати такий період історії, як «час смути», коли російський цар, як хотів так і розпоряджався своїм народом, всім здавалося, що це міць, яку неможливо зрушити, а вона взяла і впала в колапс. Так само було в 1917 році, коли в 1916 році ніхто й гадки не мав про революцію. Теж саме відбувалося в 1991 році. Історія повторюється час від часу дуже несподівано.За словами історика, історія не повторюється лінійно, тим не менше, сьогодні кризових явищ в Росії більше ніж досить. Російська економіка менш ефективна, ніж економіка Росії під час розпаду Радянського Союзу, тобто менше виробляється продуктивної вартості, менша ефективність праці, порівняно із західними країнами. Тому казати, що в Росії все прекрасно – це відверта брехня.