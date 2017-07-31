Политолог о конкурсе в Верховный Суд: абсолютное большинство тех, о ком говорили, что у них «все схвачено» - провалились на тестах

С 1400 кандидатов в Верховный Суд через тесты и степени отбора прошли 120 человек, то есть около 7%. Абсолютное большинство тех, о ком говорили, что у них «все схвачено» - провалились на тестах. В целом же, к чистоте процедуры и качества тестов практически никто из серьезных организаций претензий не имел. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Александр Палий.
По его словам, есть небольшие претензии только к нескольким людям, которые «просочились» через все барьеры, но это проблема не так конкурса, как конкурентоспособности всех кандидатов, если такие среди них стали лучшими. А кроме того, свое слово должен сказать Высший совет правосудия – в нашей системе сверхважный орган, считает Александр Палий.
«Я еще до революции предлагал расширить допуск к должностям в правоохранительных органах и судах лиц без профильного образования, по результатам специальных курсов. То есть максимально широкое разрешение занимать судейские должности для граждан, реформирование процедуры назначения судей, установление системы многоступенчатого отбора судейских кадров, при которой кандидатуры судей предлагаются общественными и профессиональными организациями, а в дальнейшем отбрасываются поочередно государственными органами», – отметил политолог. Он добавляет, что проблема в том, что честный судья – как правило, человек молчаливый и неразговорчивый. Ему может быть трудно пробиться через множество препятствий, связанных с демагогией.