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Історик: значна частина півдня Росії має українське походження і це ще не згадуючи про Кубань і значну частину Дону

Історик: значна частина півдня Росії має українське походження і це ще не згадуючи про Кубань і значну частину Дону
В той час, коли Росія продовжує пропагувати свій «руський мир», розповідаючи про те, що значна частина України історично завжди була у складі Російської імперії, при цьому насправді росіяни займаються звичною для себе справою – переписуванням історії. Про це в ефірі одного з телеканалів зазначив український історик Олександр Палій. За його словами, один із нині російських регіонів, полки якого були прив’язані до князівств в Києві і Чернігові – Стародубщина завжди мав українське походження. Дуже велика частина Слобожанщини, яка зараз знаходиться на території РФ, теж має виключно українське коріння. Безумовно Кубань і значна частина Дону є теж виключно української територією.

За словами історика, можна сказати, що значна частина півдня Росії має українське походження. Що стосується Далекого Сходу, то він після 30-х років минулого століття був денаціоналізований і туди почали масово завозити мігрантів, особливо в 60-х роках. «Ми бачимо навіть по прізвищах керівників цих регіонів в РФ, коли українці за прізвищем, але не помізках керують регіонами», – зазначив Палій.

На думку Олександра Палія, наразі, якось вплинути чи змінити ситуацію в питанні повернення українських територій не має сенсу, адже в Росії сьогодні при владі репресивний режим, країною керують силові органи, якась калька НКВД, а тому найголовніше – врятувати та захистити ті території, які сьогодні є частиною території України.
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