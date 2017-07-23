Эксперт рассказал, как московские историки пытались отобрать у Украины правонаследие Руси

Перед историками Советского Союза была поставлена руководством страны четкая задача переписать историю, в частности то, что касается Киевской Руси. Чтобы наследие Руси не досталось по праву Украине, московские историки изобрели удивительную вещь: якобы слово «Русь» происходит от финского названия норманнских гребцов, которые сами себя называли викингами. Эта «финно-гребцовская гипотеза» вполне пренебрегает наличие древних гидронимов Рось, Росава, Руська, Роставица, Рута и так далее – прямо в Центральной Украине. Об этом в своем блоге пишет украинский историк Александр Палий.
Он отмечает, что первые письменные упоминания движения по отношению к территории Центральной Украины датируются от 4-6 века, когда ни о каких норманнах никто нигде не слышал, тем более никто не слышал о том, как финские племена, которых тоже никто не знал, вспоминали каких-то гребцов. Возникновение названия Руси на территории Среднего Приднепровья за много веков до появления на исторической арене викингов-варягов, является свидетельством того, что название Русь имеет местное Надднепрянское происхождение. «Несмотря на факты, «финно-гребцовский» бред до сих пор повторяют множество книг даже в Украине! А все потому, что люди – существа ленивые и не читают первоисточников», – написал Палий.
По его словам, если читать арабские первоисточники 9-11 веков, то становится понятно, что Русь была размещена на сыром острове длиной и шириной в три перехода, то есть примерно 120 на 120 км. К Руси принадлежал Киев. Южной границей Руси была река Рось. Русь не тождественна славянам, иногда в арабских авторов указывается, что это другой народ со славянами, иногда – часть славян говорит славянском языке. «Все это свидетельствует об очень простой вещи – очевидно, часть сарматов, между 1 ст. до нашей эры и пиком Великого переселения народов в 4-5 ст. переселились в относительно защищенную лесостепную зону Центральной Украины. Этот лесной и немного заболоченный регион стал одним из мест, где они смогли закрепиться, и впоследствии, на финишной прямой своей ассимиляции со славянами, дать мощный импульс созданию большого государства Руси. Киевской конечно, других не бывает», – подытожил эксперт.