Палий: история с Розенблатом показала очень важную вещь – «пропрезидентский» лагерь способен к самоочищению

История с нардепом БПП Бориславом Розенблатом показала очень важную вещь – «пропрезидентский» лагерь способен к самоочищению. Генпрокурор Юрий Луценко четко объяснил, что именно инкриминируется Розенблату и сама же фракция без лишних вопросов исключила нардепа из своих рядов.
Как отметил у себя в соцсети Facebook украинский политолог Александр Палий, это на самом деле очень важно, потому что, например, Юлия Тимошенко категорически на это не способна, чтобы признать, что в рядах ее политсилы оказался предатель. «Тимошенко имела свойство собирать патентованных воров, стада регионалов и земельных рейдеров, которые «перевоспитывались» у нее за 5-10 млн долларов каждый, Клюев был другом, Медведчук другом и кризисным менеджером, Портнов супер-юристом, а Лозинский отстреливался», – написал политолог.
По его словам, сейчас ситуация не изменилась, кого не поймают на взятке в парламенте, хоть регионала, хоть радикала, те сразу рассказывают о политических преследованиях и политическом давлении со стороны власти, поэтому власть, конечно, совсем не безупречна, но лучшая из того, что есть.