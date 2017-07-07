Політолог: польська еліта мітить на облишене Росією місце – «старшого брату» для України, щоб диктувати нам нашу історію



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Політолог зауважує, що у той же час існує і об'єктивне бажання польської еліти нав'язати Україні свою думку і свої підходи, тобто скористатися тим, що Польща перебуває під захистом НАТО і Європейського союзу, і нав'язати Україні власне бачення історії.



«Використовуючи як привід пошук спільного майбутнього України та Європи, вони хочуть нав'язати нам і польське бачення минулого. Звичайно ж, це нескромне бажання з боку керівництва Польщі, тому що кожен народ має право на своє бачення і свою точку відліку, і кожен народ сам має право визначати, хто для нього герой, а хто не герой. І українцям було б також нерозумно вказувати полякам, хто у них правильний герой, а хто ні», – зазначив Палій.

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Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии Як передає replyua.net , відомий український історик і політолог Олександр Палій в ефірі однієї з радіостанцій пояснив останні заяви польського МЗС щодо неприпустимості історичних цінностей України у сучасній Європі тим, що у Польщі на сьогоднішній день є якісь маргінальні групи, які роздмухують істерію проти України за російські гроші. Є навіть заарештовані у цих справах. Вони організовували антиукраїнські провокації в Польщі, включаючи наруги над пам'ятниками, де поховані українські предки.Політолог зауважує, що у той же час існує і об'єктивне бажання польської еліти нав'язати Україні свою думку і свої підходи, тобто скористатися тим, що Польща перебуває під захистом НАТО і Європейського союзу, і нав'язати Україні власне бачення історії.«Використовуючи як привід пошук спільного майбутнього України та Європи, вони хочуть нав'язати нам і польське бачення минулого. Звичайно ж, це нескромне бажання з боку керівництва Польщі, тому що кожен народ має право на своє бачення і свою точку відліку, і кожен народ сам має право визначати, хто для нього герой, а хто не герой. І українцям було б також нерозумно вказувати полякам, хто у них правильний герой, а хто ні», – зазначив Палій.