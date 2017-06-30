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СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву
ФСБ нагло врет, когда заявляет, что два российских пограничника потерялись во время учений из-за того, что просто сбились с маршрута. Легенда, как свет не нова, но самое интересное, что официальная Москва призывает Киев руководствоваться нормами международного права и вернуть россиян на родину, то есть в Крым, который сами же россияне и аннексировали у Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер и политолог Александр Палий.

«Ложь на лжи. Что это за учения, когда приплыли на украинскую территорию в лодку, которую по-тихому спрятали. Когда это в армии ходят без документов – только в разведку. Да еще и в гражданской одежде. Шпионы однозначно. Это, если не считать, что чисто с географической точки зрения российские пограничники на крымском перешейке не могут не быть оккупантами», – написал политолог.

По его мнению, естественно, как и просит Кремль, Киеву следует возвратить российских разведчиков, но только на своих условиях. Менять на наших в пропорции не менее 10 гражданских за 1 шпиона, то есть Карпюк, Сенцов, Сущенко, Семена и полтора десятка крымских татар должны наконец-то освободиться из застенков Кремля.
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