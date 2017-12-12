Известный волонтер: Меня уже начинает трясти от мерзких призывов к ВСУ

На своей странице в соцсети Facebook известный волонтер Роман Доник подверг критике призывы и обращения к украинским военным участниками протеста, передает replyua.net «Меня начинает трясти. Типать, как говориться», - написал волонтер.
«После того, как мы прибыли к десантникам для прохождения обучения, на столе была рюмка, а на ней кусок хлеба. Снайперы поминали недавно погибшего побратима. На следующий день занятий я получил звонок из другой бригады, с которой мы прежде занимались, и заявили, что погиб командир взвода. Весной мы с ним работали в Зайцево по подавлению докучавшего им пулемета. Его убил снайпер», - рассказал волонтер. Доник уверен, что участники протеста не должны призывать к протесту украинских военнослужащих.
«Вам нравится митинговать- митингуйте. Нравится вам протестовать - протестуйте. Но только сами. Не надо призывать тех, кто воюет и тех, кто занят делом. Не стоит прятаться за их спины. Не нужно использовать тех, кто каждый день рискует самым дорогим - своей жизнью. Нужно замарать тех, кто ценой своей жизни, дает вам шанс водить хороводы в мирном Киеве. Это подло. Это трусливо. Это мерзко», - добавил он.