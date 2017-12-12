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Блогер: сегодняшние протестующие-митингующие не за Саакашвили, а за Тимошенко вышиванку на груди рвут

Блогер: сегодняшние протестующие-митингующие не за Саакашвили, а за Тимошенко вышиванку на груди рвут
Готовность лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко взять экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уже вызвало бурное обсуждение в сети. Как пишет в своем блоге телеведущая Ирина Медушевская, в связи с такой инициативой Тимошенко, хочется у нее спросить, почему она не берет на поруки Дангадзе Севериона Джумберовича, выполнявшего для ее нового друга Михаила Николозовича некие деликатные поручения, ведь можно расценивать это так, что Дангадзе таки виновен?

Медушевская отмечает, что для Саакашвили тоже найдутся несколько вопросов. В частности, почему он так горячо рвется спасать именно Украину? Грузия вон вся сплошь в «барыгах», а в США так вообще – один «барыга» Трамп чего стоит? «Предположим, Порошенко выходит сейчас такой, «я устал, я ухожу, ваша взяла», собирает вещи и в офшоры уезжает! Дальше что? Парубий и.о. президента, ЦВК остается в том же составе, потому как и.о. не может делать подання в Раду, потом выборы, и Юля ваш президент? Саакашвили первым номером в ее списках?», – написала блогер.

По ее словам, вот и выходит, что сегодняшние протестующие-митингующие за Тимошенко вышиванку на груди рвут. Медушевская отмечает, что к тем, кто сегодня готов выйти на улицы еще много вопросов, на который, к сожалению, люди не в состоянии дать ответы.
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