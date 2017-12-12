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Главари «ДНР» и «ЛНР» еще сами не догадываются, что они уже в России

Главари «ДНР» и «ЛНР» еще сами не догадываются, что они уже в России
Глава российского МИД Сергей Лавров уже неоднократно давал понять всему миру, что он не питает теплых дружественных симпатий к «молодым республикам» Донбасса. Главный дипломат РФ неоднократно даже называл оккупированную часть Луганской области Лаосской Народно-Демократической Республикой, чем наверняка обидел лаосцев. Оказалось, что эта любовь взаимная, и неформально Лавров персона нон-грата на контролируемой Россией части Донбасса, по крайней мере в СМИ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, цензоры и местные геббельсы частенько выкидывают заявления главы МИД России, где он рассказывает, что ОРДЛО часть Украины, которая при выполнении кремлевских «хотелок» может быть возвращена домой. Все высказывания на тему выполнения «Минска» и восстановления территориальной целостности Украины – табу. Оккупационные администрации рассказывают, что еще немного, еще чуть-чуть и Путин заберет их в Россию. Врут внаглую, захваченный Донбасс уже в России, просто она разная, Россия: от феодализма до постиндустриального общества.

Роман Цимбалюк отмечает, что нищета и бесправие на оккупированной части Донбасса – это тоже Россия. Судьба оккупированных Россией территорий печальна: серая зона без каких-либо перспектив. Единственная надежда на возвращение украинского флага.
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