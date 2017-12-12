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Рабинович: «Первое место Украины по коррупции – главная заслуга украинских антикоррупционных органов»

Рабинович: «Первое место Украины по коррупции – главная заслуга украинских антикоррупционных органов»
Украинские антикоррупционные органы не справляются со своими основными задачами, несмотря на колоссальное финансирование. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Вадима Рабиновича, лидера партии «За життя».

По его словам, недавно был обнародован рейтинг зарплат в европейских странах, и Украину опережают даже Молдова и Азербайджан. «Как получилось так, что Украина стала самой бедной страной Европы в условиях потрясающих реформ и уникальной борьбы с коррупцией? Уточню этот момент: среди 41 страны мира Украина занимает первое место по коррупции! Миллиарды вложены в антикоррупционные органы – кто-то из них на самом деле борется с коррупцией?», - поинтересовался Рабинович.

При этом нардеп отмечает, что Украину разворовывают с такой скоростью, что уже все равно, кто станет разоблачать коррупционные схемы, но у него есть своя личная позиция. «НАБУ крайне необходимая и правильная организация, но это не значит, что им разрешается становиться сталинской системой, которая арестовывает всех без разбору. Вы нам очень нужны, но давайте работать в правовом поле», - добавил Рабинович.
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