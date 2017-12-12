Блогер: Тимошенко решила обжечься еще раз после прорыва границы

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко взяла на поруки Михеила Саакашвили, не Соболев, не Парасюк, не Деревянко, не Семенченко, а именно Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Павло Правый.
По его словам, в последнее время Юлия Тимошенко совершает одну ошибку за другой – от мелких, как тот прямой эфир ее «забега на 10 км» до масштабных, как встреча того же Саакашвили на границе. По мнению Павла Правого, Тимошенко даже под пытками не должна была «вписываться» за Михаила Николозовича, ибо теперь будет нести политическую ответственность за все действия «революционеров», несмотря на то, что она не принимали в этих действиях участия. И у фанатов Тимошенко, как, впрочем, и у Саакашвили, этот шаг должен вызвать искреннее удивление.
Блогер отмечает, что у Саакашвили и Тимошенко – абсолютно разный электорат, хотя внешне кажется, что лозунги в обоих одни: «долой олигархов, преступная власть, геноцид» и другие. «Неужели Юлия Владимировна подзабыла, как ее встречали сторонники Саакашвили после прорыва границы? Может я ошибаюсь? А, если нет – тогда вопрос: кто ей посоветовал это сделать? Сама придумала «ход белой королевой»? Может, это от желания на каждой свадьбе быть невестой и на каждых похоронах – главным персонажем?», – задается вопросом блогер.