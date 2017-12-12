Саакашвили ничего реформировать не будет, потому что не может стать президентом, он просто прочищает дорогу кому-то, – журналист

Петр Порошенко сделал финт с паспортом Саакашвили: то дал ему, то забрал. Внешне выглядело как месть за критику. Главы государства тоже люди и могут проявлять далеко не лучшие качества. Впрочем, вопросы были не только к паспорту Саакашвили, но и к другим, например, к паспорту россиянки Маши Гайдар, который был предоставлен явно с подачи «джигита». При Порошенко коррупция не преодолена. Мало того, ему говорят, что он сам не прочь, чтобы на этом заработать. При всем при этом Безвиз Украина получила, ассоциации с ЕС подписала, армия, несмотря на все существующие проблемы, возродилась и не пустила Путина дальше. Танки его не стоят в Киеве. Если и происходит борьба со СМИ, то с теми, кто связан с агрессором. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Юрий Луканов.
Он отмечает, что децентрализация тоже противоречиво, но происходит. Принято кучу антикоррупционных законов. На международном уровне Украина имеет всеобщую поддержку в войне с Путиным. Кто бы что не говорил, но у нас нет единой вертикали власти, которую почти построил Янукович и совершенствует Путин в России. Реформатор Саакашвили, который взялся принимать импичмент Порошенко, реформировать ничего не будет, потому что не может стать президентом. Да и его полицейские беспощадно били тех, кто в Тбилиси на массовых протестах пытался объявить ему импичмент. Журналистов он сажал за то, что снимали не то, что ему нравилось. Не надо отрицать его реформы, но и эти факты тоже не следует забывать.
«Я не юрист и в юридических тонкостях не разбираюсь. Не знаю было ли там выдержано процедуры при записи – на эти вопросы должны дать ответ специалисты. Но у меня нет сомнения, что к этой истории причастен Курченко. А за Курченко стоят куда более серьезные силы. Подделать такие записи для Луценко означало бы самоубийство и позор на весь мир. Он какой угодно, но отнюдь не глуп настолько, чтобы на это пойти», – считает Юрий Луканов.