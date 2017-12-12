валюта
СпецтемаТимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен

Саакашвили ничего реформировать не будет, потому что не может стать президентом, он просто прочищает дорогу кому-то, – журналист

Саакашвили ничего реформировать не будет, потому что не может стать президентом, он просто прочищает дорогу кому-то, – журналист
Петр Порошенко сделал финт с паспортом Саакашвили: то дал ему, то забрал. Внешне выглядело как месть за критику. Главы государства тоже люди и могут проявлять далеко не лучшие качества. Впрочем, вопросы были не только к паспорту Саакашвили, но и к другим, например, к паспорту россиянки Маши Гайдар, который был предоставлен явно с подачи «джигита». При Порошенко коррупция не преодолена. Мало того, ему говорят, что он сам не прочь, чтобы на этом заработать. При всем при этом Безвиз Украина получила, ассоциации с ЕС подписала, армия, несмотря на все существующие проблемы, возродилась и не пустила Путина дальше. Танки его не стоят в Киеве. Если и происходит борьба со СМИ, то с теми, кто связан с агрессором. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Юрий Луканов.

Он отмечает, что децентрализация тоже противоречиво, но происходит. Принято кучу антикоррупционных законов. На международном уровне Украина имеет всеобщую поддержку в войне с Путиным. Кто бы что не говорил, но у нас нет единой вертикали власти, которую почти построил Янукович и совершенствует Путин в России. Реформатор Саакашвили, который взялся принимать импичмент Порошенко, реформировать ничего не будет, потому что не может стать президентом. Да и его полицейские беспощадно били тех, кто в Тбилиси на массовых протестах пытался объявить ему импичмент. Журналистов он сажал за то, что снимали не то, что ему нравилось. Не надо отрицать его реформы, но и эти факты тоже не следует забывать.

«Я не юрист и в юридических тонкостях не разбираюсь. Не знаю было ли там выдержано процедуры при записи – на эти вопросы должны дать ответ специалисты. Но у меня нет сомнения, что к этой истории причастен Курченко. А за Курченко стоят куда более серьезные силы. Подделать такие записи для Луценко означало бы самоубийство и позор на весь мир. Он какой угодно, но отнюдь не глуп настолько, чтобы на это пойти», – считает Юрий Луканов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Срочно: Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии
Важное за сутки
11 дек 2017
7873

В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Сегодня российская пропаганда устроила настоящий праздник на телевидении, словно опять кто-то отмечает 9 мая. Все празднуют победу над террористами в Сирии. Еще все рады, что Путин отдал третий

11 дек 2017
6645

Блогер: нравится кому-то или нет, но Порошенко избрали на всеукраинских выборах, а Саакашвили у нас в гостях

Несмотря на все глупости и ошибки украинской власти ставить знак равенства между Верховным главнокомандующим Украины и президентом страны-агрессора как минимум некорректно. Это попытка упросить

11 дек 2017
4901

Дипломат: после сегодняшнего решения суда авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса

После сегодняшнего решения Печерского райсуда Киева авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса. В условиях войны, и вообще когда-либо, это плохой сигнал и внешним

Последние новости

В Российском МИД не верят, что без российских двигателей американцы смогут долететь до луны

Генсек НАТО останется в должности до осени 2020 года

На мировом рынке возрос спрос на органическую продукцию из Украины

Дипломат: «Украина получила от Германии уже 800 миллионов евро помощи»

Песков посмеялся над новым заявлением Саакашвили

Эхо войны: в ООН рассказали о количестве жертв среди мирного населения на Донбассе

Прошло ровно 100 лет, в Украине все повторяется с точность до 1917-го, – историк

От Испании к Франции – Корсика просит самостоятельности у Парижа

Главари «ДНР» и «ЛНР» еще сами не догадываются, что они уже в России

«УЗ» планирует самое масштабное обновление поездов

Рабинович: «Первое место Украины по коррупции – главная заслуга украинских антикоррупционных органов»

Как Добкин: Сеть обсуждает странное поведение Саакашвили в суде

Джемилев рассказал о резком увеличении населения Крыма

Блогер: Тимошенко решила обжечься еще раз после прорыва границы

Саакашвили ничего реформировать не будет, потому что не может стать президентом, он просто прочищает дорогу кому-то, – журналист

В МИД Польши прокомментировали слова своего дипломата об Украине

Стали известны детали переговоров Дуды и Порошенко

Доник: нравится вам митинговать – митингуйте, но не нужно прятаться за спины тех, кто, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну

Журналист: «Россияне радуются, и про первые два раза уже не вспоминают»

Из-за взрыва на крупнейшем хабе в Австрии без газа остались несколько стран

Новости за день