Фарион: «Из-за этого падлы, который Гордон, моя учетка была уничтожена!»

Ирина Фарион, бывший нардеп, снова устроила истерику, и на этот раз она обвинила Дмитрия Гордона, известного журналиста, в том, что из-за него заблокировали одну из ее страниц в Фейсбуке.
Как передает replyua.net, об этом Фарион написала в соцсети. «Господа! Была только что разблокирована учетка Ирина Фарион. Учетка Ирина Дмитриевна уничтожена полностью из-за этого падлы, который Гордон. Сейчас страшная атака московских троллей на мою официальную страницу, что как раз и подтверждает, кто это дерьмо, которое криворотит на 112 канале», - рассыпалась в оскорблениях бывший депутат. Более того, в своем посте Фарион упоминает журналиста не как мужчину, а как существо среднего рода.
«Оно до сих пор не прошло детектор лжи на предмет причастности к ФСБ. Оно не попросило у меня прощения за клевету. Оно не упало ниц своей облезлой головой на землю Бандеры и Шухевича и не попросило у них прощения за гадкие высказывания в их адрес. Какая красота, что мы так виртуозно вывели на чистую воду этого плюгавца», - добавила Фарион.