Блогер: после решения Печерского суда, не Порошенко локти надо кусать, а «нардепам-борцунам»

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После вчерашнего решения Печерского суда остается лишь выразить всем «нардепам-борцунам» искреннее сочувствие, ведь они уже видели, как Михо закрывают в камере, как они, а не он получают деньги в его бабушки, как начинают экономический шантаж страны, блокируя стратегические предприятия и раскручивая в прессе и соцсетях тезис «власть способствует рейдерам». Теперь же все с точностью да наоборот. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.По его словам, теперь всего этого – не будет. Блокировать и «бороться с рейдерами», надо в полях, а Михо опозиционирует только там, где есть фешенебельный отель и дорогой ресторан с хорошей кухней. Михо начал всю эту бодягу. Михо теперь у нас обиженный «преступной властью».Блогер отмечает, поэтому, как бы еврооптимисты от Михо только не дистанцировались – а придется плестись в его обозе и играть в «Михо-майданы» по его правилам. Рано Залищук, Найем, а затем и Гриценко открестились от связей с Саакашвили. Рано начали шарахаться от него, как от прокаженного.