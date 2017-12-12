Военнопленный Саакашвили – это не просто перебор, это насмешка над сотнями наших ребят, – ветеран АТО

Как предает replyua.net, известный украинский блогер Макс Колесников, который в прошлом был бойцом АТО в своем блоге пишет о том, что он вообще выступает за яркую политическую риторику. Так оно интереснее выглядит, лучше запоминается народу и дает понять, чем на самом деле живет тот или иной политик.
По словам блогера, тем не менее, словосочетание, которое вчера экс-президент Грузии Михеил Саакашвили употребил во время заседания суда – это откровенный перебор. Блогер отмечает, что назвать себя военнопленным в стране, которая ведет войну с Россией и при этом знать, что десятки украинских ребят находятся сейчас во вражеском плену – это уже не политика. Макс Колесников подчеркивает, что у нас есть военнопленные в нашей новейшей истории, их сотни – это наши бойцы. «Люди, прошедшие пытки, истязания, рабский труд. Кого-то из них убили под камеру мрази вроде Моторолы и Мильчакова. Мы, к несчастью, очень хорошо понимаем сейчас, кто это – военнопленные», – написал блогер.
Он пишет, что политик-истерик не то что не имеет морального права натягивать на себя, весьма бодрого, обеспеченного и достаточно упитанного, это слово и использовать его в своей пропаганде. Он за это должен хорошенько отгрести.