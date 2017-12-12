Блогер: бывший иностранный президент, бегающий по крыше, уже вызывает зевоту, а нормальное решение суда ставит в тупик всех экспертов

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Если разобраться, то во всей эпопее с Саакашвили вчерашнее решение суда – это первое рационально объяснимое, просто нормальное событие. Прокуроры пришли в суд с плохо подготовленными документами, слабо отстаивали свою позицию, в результате чего судья отказала им в удовлетворении их просьбы. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Иван Яковина.По его словам, то, что произошло вчера не должно удивлять украинцев, так вообще-то и должно быть всегда, но на фоне всего предыдущего это решение – совершенно обычное, рутинное, разумное – кажется вообще дикостью, элементом зловещего плана. «Если ты в воображаемой стране летающих фей, говорящих деревьев, розовых единорогов и огнедышащих драконов встречаешь магазин «Продукты» или, скажем, маршрутку. Они выглядели бы возмутительным нарушением порядка, чужеродным порождением, ловушкой или западней», – написал блогер.Он отмечает, что у нас же так: бывший иностранный президент, бегающий от полицейских по киевской крыше, уже вызывает зевоту, а нормальное, в общем, решение суда ставит в тупик всех экспертов, аналитиков и специалистов по любым вопросам. Какая-то инверсия нормы произошла.