Политолог: «Если вы видите Вакарчука президентом, вы должны учесть некоторые обстоятельства»

Политолог Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость о том, что Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», может стать одним из кандидатов на пост президента Украины.
Как сообщает replyua.net, Олещук отметил, что те, кто считает Вакарчука своим президентом, должны учитывать некоторые обстоятельства. «Пожалуй, Вакарчук является не самым плохим кандидатом на пост президента. Но я не понимаю наших людей, которые готовы ухватиться за любую конфету в обертке, даже не думая о последствиях», - пишет политолог. По его словам, был в Украине президент Ющенко, и сейчас многие украинцы назовут его худшим главой государства за всю историю, в свое время к власти умный народ также допустил и Януковича.
«Если вы считаете, что Вакарчук — ваш президент, я не отрицаю, но вы должны учесть несколько обстоятельств:
— какой-либо президент не создаст чуда;
— Вакарчука-политика мы почти не знаем;
— республика у нас все равно парламентско-президентская.
А не как всегда: «Вакарчук, стань президентом, исцели болезни, накорми всех трех хлебами». А потом: «Вакарчук нас предал». Вот без этого цирка», - добавил Олещук.