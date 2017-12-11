Журналист: теперь понятно на какой «средний класс» опирается Саакашвили и его сторонники

После недавних акций в магазине «Рошен» становится понятно, что имели ввиду сторонники Саакашвили, когда среднем классе, который их поддерживает в стране. «Средним классом» они называли владельцев «Клоузера» на Лексусах, которые заблокировал мам с детьми в магазине «Рошен». Побил витрины. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, если есть претензии к деловым качествам и политическому курсу Порошенко – нужно устраивать акции под администрацией президента и имением президента. При чем тут магазины, где работают и отовариваются к праздникам обычные люди, пока непонятно. Опять же, такую бы принципиальность по отношению к газовым заправкам Медведчука, российским культурным центрам и прочим спайкам украинской инфантильности и русского прагматизма.
Журналистка напоминает, что любителям нынешнего движения не мешало бы вспомнить, что во время Евромайдана сознательно не разбили ни одной витрины. Под Zara вообще коктейли разливали. В «Шоколаднице» можно было спокойно выпить кофе. В Mango был медпункт.