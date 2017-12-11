Блогер: до выборов еще больше года, а Порошенко уже перед выбором – либо имидж государства, либо, привет анархия и страна 404

Самое правильное решение, которое может принять власть относительно Саакашвили – депортировать его на родину жены Сандры. Той самой, что уже примеряет на себя лавры первой леди и носит плакат с изображением Небесной сотни, рассказывая со сцены Майдана о том, что «преступная власть» в ее «родной» Украине перешла красную линию. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, что решение власти о депортации Саакашвили конечно же вызовет много шума, много воплей и визгов, но тут необходимо техническое решение вопроса и политическая воля Порошенко, который ради личных рейтингов Саакашвили паспортом одарил, Одесскую область дал и ручками шумного скандалиста помоями союзников ежедневно поливал. Порошенко с сентября ведет кампанию с прицелом на второй срок: разрезанные ленточки, разговоры о НАТО и ЕС и так далее. Произошедшее на Костельной и возможность повторения этого произвола – лучший антипиар против Порошенко. Поскольку ничто не демонстрирует лучше слабость власти, как танцы на автобусе СБУ и заявления отдельных депутатов БПП, что генпрокурор бессилен.
Блогер напоминает, что именно ГПУ и СБУ – службы, напрямую подотчетны президенту. Конечно, в случае депортации Михо может опять попытаться попасть в Украину, как это делают грузинские воры в законе или аферист Надирадзе, но тут выбор невелик: либо имидж государства и исправление личных ошибок, либо, привет анархия и страна 404.