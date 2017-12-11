Блогер: в Европе все по плану. Тут никто не спешит инвестировать в страну, где к власти могут прийти «парасюки»

Профессиональный военный эксперт любой страны скажет, что лучший способ завоевать страну – погрузить ее в хаос и нестабильность, если наступать в лоб не получается, ведь слишком большая страна, ведь нахрапом военную операцию провернуть не удалось, а теперь уже поздно заряжать оружие, весь мир смотрит, санкции усиливаются. Речь идет, конечно же, об Украине. Даже, если 39 миллионов останется на диванах, один встанет и будет сражаться. И этого будет достаточно, чтобы загнать бурят за поребрик. Кроме того, тогда будет слишком очевидно, кто агрессор. Не забудут и не простят. Поэтому гораздо проще создать хаос. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
Блогер обращает внимание на то, что в прошлом году экономика выросла на 2%. В этом – еще на 2. Если смотреть с позиций среднего образования, эти проценты – ничто, но, если копнуть глубже, окажется, что за два года количество вакансий на сайтах поиска работы увеличилось вдвое. Дорог строится больше, чем за последние 5 лет. Вдвое повысили минимальную зарплату, существенно повышены пенсии. Возникает закономерный вопрос: откуда это все? Ведь у МВФ в этом году взяли меньше, чем вернули по старым долгам? А это всего 2% роста. «Просто представьте, что будет, когда рост будет не 2%, а 4? А если 6? Но, есть одна проблема. Сейчас мы растем благодаря внутреннему инвестору. Украинские бизнесмены уже не боятся инвестировать. Рынки пустые, конкуренции ноль. Для большего роста нужны иностранные инвестиции, но их нет. В Европе все по плану. Тут никто не спешит инвестировать в страну, где к власти могут прийти «парасюки», - написал Марченко.
По его словам, чем больше в стране хаоса, тем хуже экономике, тем меньше денег доходит до простых людей, чем дольше это будет продолжаться, тем выше вероятность, что с диванов застонут: Путин, приди! И это точно не наш сценарий.