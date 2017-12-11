Блогер: с недели на неделю наступит то самое «зубожіння» - во всех маркетах страны

Эти марши триллионов на самом деле не против волюнтаризма генпрокурора или странностей НАБУ, не против кумовства Порошенко или произвола Авакова – они против «зубожіння». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Андрей Алексин. По его словам, его, конечно, могут не все понять и поддержать, но, где оно то «зубожіння» на самом деле.
«Я вам скажу – я не стал со времен Порошенко зарабатывать меньше, чем до него. Вы «зубожіли»? Или вы искренне верите, что в стране, где с войной все рухнуло до уровня банкротства, а теперь понемногу растет, должна вот прямо на следующий день после выборов Порошенко установиться какая-то райская жизнь?», – задается вопросом блогер. Он отмечает, что, то есть, Порошенко сразу после выборов должен был обеспечить каждой семье особняк в двести квадратов, джип, отдых в Эмиратах два раза в год и учебу детей в Чехии, а если нет, то, выходит, не того выбрали. И пенсионеры наши до сих пор не получают пенсии, «как вон в Германии». Была бы пенсия, как в Германии, но ведь Порошенко ворует, а Саакашвили, Тимошенко, Гриценко, Балашов обеспечат вас этой сказочной пенсией или зарплатой.
Андрей Алексин отмечает, что он глубоко уверен, что марши триллионов – это все деньги олигархов, бывших «рыгов», а не пожертвования. Блогер отмечает, что сейчас начнутся рождественские праздники, и можно будет посмотреть на эти толпы «зубожілих» в супермаркетах и километровые очереди на кассах. «Ну, а тем недалеким, кто искренне считает: «Порошенко хуже Путина, народ «зубожіє», я могу сказать только одно: если вы всерьез считаете: при ком лучше живется – тот и Саакашвили – вы как те крымские пенсионеры, которые родину выбирали, где пенсия больше, страшно с таким жить в одной стране», – резюмировал Алексин.