Блогер: не ипичментами нужно менять власть, а на выборах, которые уже совсем скоро – там победим

Складывается мнение, что Украину кто-то вернул в 2013 год. Тогда тоже люди упорно разделились на два радикальных лагеря и ни один из них в упор не хочет слышать друг друга. Причем, до такой степени, что раскол происходит на совершенно диких вещах. Единственная надежда, что закончится все в итоге совсем по-другому. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
Она отмечает, что, к примеру, взять вчерашний марш за импичмент. Людей действительно было много, но все они были очень разные и не все там были сторонники Саакашвили, но и не все там были проплаченными. «Я откровенно плохо отношусь к Саакашвили. Наверное, по десятибалльной шкале – где-то на 8 минимум. При этом Порошенко тоже давно не вызывает во мне исключительно позитивные эмоции. Но я скорее симпатизирую ему, чем нет. Меня дико бесят зашквары власти, их сейчас много и все они на поверхности: неадекватное поведение с НАБУ как институтом, какие-то глупые законы и проигрышные решения с тем же Михо», – написала Золотарева.
По ее словам, тем не менее, она не пошла вчера на это вече, потому что точно против импичмента и против смены власти таким путем, против всех, кто его организовал, и против манипуляций войной. Именно она, в конце концов, самый главный аргумент молча работать во благо своей страны, потому что совсем скоро, вот там то и нужно показывать, кто и что тебе ближе – идем, голосуем, так победим.