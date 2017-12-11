Тука: «Россия хочет уйти с Донбасса на своих условиях»

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о том, что Россия не собирается расширять захваченные на Донбассе территории, однако хочет уйти оттуда только на своих условиях, передает replyua.net со ссылкой на «Главред».
По его словам, российский президент пытается закрепить за собой вид царя-миротворца, и именно по этой причине на международных площадках Россия теперь говорит о миротворческих миссиях. «Вместе с тем, исходя из прагматизма и понимания, что даже маленькая крыса становится опасной, будучи загнанной в угол, задача наших международных партнеров — найти для Путина выход с Донбасса, но такой, чтобы он не потерял лицо перед своими избирателями», - подчеркнул замминистра.
Тука считает, что Кремль расширять захваченные территории больше не стремится, но уйдет из Украины лишь на своих условиях. «Тут очень тонкая грань, и нам нужно неуклонно отстаивать интересы державы, но при этом искать компромиссы и на их основе возвращать Донбасс под свой контроль», - отметил замминистра.