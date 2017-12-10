Вакарчук прощупывает почву – президентом пока себя не увидел, но к старту в политике уже готов, – журналистка

Как передает replyua.net, певец Святослав Вакарчук, находясь в США, официально заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. По мнению украинской телеведущей Марины Данилюк-Ярмолаевой, речь Вакарчука – это заявка на «третью силу» во время противостояния «барыгашвили» с «саакарошенко». Блогер отмечает, что как бы Вакарчук не пытался замести следы, видно, что он таки видит будущее в политике. Речью прощупывает почву, измеряет градус настроений народных.
Журналистка отмечает, что в речи певца прослеживаются хорошие крепкие политические пункты. Для избирательной кампании маловато, поскольку не охвачены социальные предложения, виденье будущего Донбасса и Крыма, отношений с РФ и западными партнерами, но черновик весьма неплох. После того, как наши антикоррупционеры и молодые политики из гражданского сектора – «запачкались» по уши скандалами с квартирами, обедами с олигархами и деньгами Курченко – можно расценивать, как заявку на оппозицию – грамотную, виды видавшую, на квартиру собственным трудом заработавшую с хорошими кураторами и опытными союзниками.
«Хоть какая-то смена картинок после ежедневного Саакашвили. Если Вакарчук не будет блокировать конфетные магазины с детьми внутри и бить автобусы СБУ – у него больше шансов побороться с Порошенко, чем у нынешних ходоков. Новый кумир нации рождается. Следим за ним в оба глаза», – резюмировала журналистка.