Настоящим, а не привезенным автобусами, сторонникам Михо не позавидуешь, – блогер

Как передает replyua.net, сегодня некоторые политологи и блогеры с восторгом рассказывали о том, что вот она настоящая революция, все только начинается, столько людей пришло поддержать Саакашвили и выступить с протестом против власти. На самом деле десятки припаркованных автобусов в центре столици свезли львиную долю людей с регионов, которые неплохо подзаработали в уикенд, хоть и намокли под дождем. Настоящим же протестующим, сторонника Михо не позавидуешь.
По словам блогера Дмитрия Вовнянко, с одной стороны – типа надо жертву Михо защищать от «преступной власти». С другой стороны, если завтра «преступная власть» выложит новые доказательства сотрудничества Михо с Курченко – будет непонятно, что дальше делать.
Блогер отмечает, единственное, с чем можно поздравить протестующих, это с тем, что, собрав 6-7 тысяч человек, они же пересекли психологический рубеж – достигли численности наиболее зачуханной акции против Януковича. Но есть и печальная новость. 6 тысяч народа – это 0,2% населения Киева. Во времена Януковича в журналистских кругах такие акции недаром носили название «ни о чем». Факт такой – 99,8% киевлян заниматься «импичментизмом» не пожелали. Обо всем остальном населении Украины и вовсе можно промолчать.