Блогер: Тимошенко полюбили сразу, как та в тюрьму попала, так что ГПУ подарила Саакашвили золотую акцию

Как передает replyua.net, сторонники задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили завершили митинг на Майдане и возле ГПУ. По словам украинского журналиста и блогера Дмитрия Вовнянко, уже можно подбить определенные итоги. Тысяч 6-7 было сегодня – это точно, все видно на фото. Причины выхода такого количества людей очевидны. Арест Саакашвили, конечно, многих обеспокоил – у нас и королеву бартерных операций, верную партнершу сделок Лазаренко, и союзницу Кучмы на выборах 1999-го, Юлию Тимошенко полюбили сразу, как та в тюрьму попала. Потому что если сажают – значит за народ.
Блогер отмечает, сильно накалила ситуацию история с НАБУ – там сумели своими зашкварами спровоцировать прокуратуру и СБУ на соответствующие действия и поднять крик «маленьких обижают!». Конечно, чиновникам из ЕС и Штатов трудно признать, что огромную кучу денег они потратили на структуру, которая стала ничем не лучше МВД и СБУ – стала рычагом политической борьбы в руках парламентских борцунов. Их комментарии создали в части наших граждан ощущение, будто НАБУ пытаются расформировать. Люди возмутились. Люди вышли. Это нормально.
Дмитрий Вовнянко отмечает, ситуация пока выглядит так. Власть подала ударный импульс в акции протестующих, которые уже затухали. Нардепы уже успели дистанцироваться от Михо, предстали перед сложным выбором. Одни как Соболев снова митингуют «не за Михо, а за принципы». Другие типа Лещенко выбирают «просто общаться с гражданами». Третьи – просто молчат. Прокуратура тонко намекнула, что пленки Луценко – не последнее, что она имеет еще что-то в запасе.