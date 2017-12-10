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Тимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен

Тимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен
Если взять и перестать спорить с теми жителями сельской местности, которые были воспитаны в духе коммунизма, социализма еще в СССР, то хотелось бы спросить, что будет после них, что останется их внукам, правнукам, большинство из которых выехали учиться, а потом и жить, работать в городах. Продав эту землю, они могли бы начать собственный малый бизнес, а можно и не продавать, а, скажем, взять под нее кредит в Земельном банке. Можно хозяйствовать на своем пае, купив технику под залог земли. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павло Правый.

По его словам, многие могут сказать, что они доверяют тем политикам, которые борются за простых людей, выступаю против рынка земли. Взять, к примеру, Юлию Тимошенко. Именно она одной из первых на этой недели заявил, что костьми ляжет, а отмены моратория не допустит. Такое рвение «леди Ю» легко объясняется. «Юлия Владимировна, говорите, с олигархами борется? Вы серьезно? А мне почему-то кажется, что – наоборот. Только Тимошенко умеет, сложив ручки, и закатив глаза, убедить вас в том, что черное - это белое», – написал блогер.

Он отмечает, что самое обидное будет, если все-таки когда-нибудь, прогнозировать уже нельзя, когда именно, этот самый мораторий отменят, но окажется, что все то, что арендовалось, уже давно скуплено, только за копейки, путем завещаний владельце паев. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас один пай стоит от силы 40-50 тысяч гривен, который владелец просто переписывает завещанием на того или иного агробарона. А, если бы был рынок земли, то этот пай стоял бы в десятки раз дороже. На сегодня в мире кроме Украины только еще в 5 стран нет свободного рынка земли. Это Северная Корея, Куба, Венесуэла, Такжикистан и Конго.
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