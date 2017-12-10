Олешко: не сбылось, как говорил Подеревянский, до одного места за Саакашвили не вышло, вышла капля в море

Устраивать митинг на Майдане, ставить там партийную сцену за несколько штук баксов – неуважение к Небесной Сотни и погибшим. Почти четыре года никто не устраивал мероприятия на Майдане, но марионетки Москвы на деньги украинцев, которые украл перед побегом в Россию олигарх Курченко, не сдержались. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
«Как говорил Подеревянский, масса людей которая должна выйти, чтобы что то требовать – до одного места. Как видим, до одного места за Саакашвили не вышло, вышла капля в море, большинство из которых были навезены за те деньги неизвестного происхождения, которые Михо отрицает. Автобусы с массовкой вновь были припаркованы в центре города», – написал Мирослав Олешко. Он добавляет, что на зборище опять услышал вопли идейных бабушек, о том, что для них нет мест в палатках, поэтому им негде переночевать. То есть, палатки только для своих. И хотят они смены Порошенка, жить им плохо.
Блогер отмечает, эти люди не видят и не знают, что такое Безвиз, медицинская реформа, пенсионная реформа, реформа правоохранительных органов. Список важных принятых законопроектов в Верховной Раде очень длинный. Мирослав Олешко отмечает, что, возможно митингующие хотят от власти всего и сразу, так нужно было требовать этого от себя в молодости. Более того, им и Саакашвили плохим будет сразу через полгода, так как реальность такова, что сказок, в которых они живут, не бывает. Тем более, что ожидать от Саакашвили, когда он уже стал продавать Украину олигарху из «семьи Януковича», в обмен на финансирование. Протестующие думают, что менять страну во время войны очень легко. Они не понимают, что стали марионетками в руках Кремля, цель которого снести проукраинскую власть, которая дала по зубам агрессору, как на фронте, так и на международной арене.